La Coordinadora Estatal de Becas para el Bienestar en Chihuahua , Ishtar Ibarra Barraza, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a la Beca Rita Cetina para alumnos de continuidad.

“Desde el pasado 1 de junio inició la dispersión de los apoyos de la Beca Rita Cetina para alumnos de continuidad, es decir, para aquellas y aquellos estudiantes que ya forman parte del programa y que han recibido pagos anteriormente”, informó.

La funcionaria federal invitó a madres, padres y tutores a consultar el calendario oficial de pagos para conocer la fecha exacta en la que recibirán el depósito correspondiente.

“Es muy importante que las familias revisen el calendario para que sepan cuándo les corresponde recibir su apoyo y puedan dar seguimiento a su depósito”, señaló.

Asimismo, aclaró que este pago es independiente del apoyo para útiles escolares y uniformes que actualmente se encuentra en proceso de implementación en la entidad.

“Queremos pedir a las madres, padres y tutores que no confundan ambos programas. La dispersión que inició el 1 de junio corresponde a la Beca Rita Cetina para alumnos de continuidad, mientras que el apoyo para útiles escolares y uniformes apenas comenzó con la entrega de tarjetas en el estado”, explicó.

Finalmente, reiteró que la entrega de tarjetas para el programa de útiles escolares y uniformes continuará conforme al calendario establecido para garantizar que las familias beneficiarias reciban este apoyo.

“Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera ordenada y transparente a quienes más los necesitan”, concluyó.