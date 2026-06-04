La Dirección General de Protección Civil emitió este jueves 3 de junio un aviso de vigilancia por posibles tormentas en el municipio, aunque durante el día se espera un ambiente mayormente soleado y temperaturas cálidas.



De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados, con vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían oscilar entre los 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia para este día se mantiene baja, entre un 1 y un 20 por ciento.



Para esta noche se prevé un incremento en la nubosidad, con una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Las condiciones de viento permanecerán similares, mientras que la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango de entre 20 y 30 por ciento.



Protección Civil señaló que podrían registrarse variaciones en la velocidad del viento en caso de que se desarrollen tormentas durante el transcurso de la tarde o noche, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.



En el pronóstico para los próximos dos días, el viernes se espera una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 20 grados, con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias entre el 2 y el 20 por ciento, además de potencial desarrollo de tormentas eléctricas.



Para el sábado se anticipa un incremento en la temperatura, alcanzando una máxima de 34 grados y una mínima de 22 grados. El cielo se mantendrá mayormente soleado, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia será baja.



Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.