La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas, comprendidas entre el 3 y 4 de junio, el Departamento de Bomberos atendió 44 servicios, mientras que Rescate Municipal brindó 12 atenciones.



Durante la noche y la madrugada se registraron fuertes vientos acompañados de lluvias que ingresaron por el sector de Anapra, generando precipitaciones de moderadas a fuertes, así como tormentas eléctricas en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el reporte, se registró una captación pluvial acumulada de hasta 12 milímetros en algunos sectores.



Las estaciones de monitoreo reportaron acumulaciones diferenciadas en distintos puntos del municipio. La mayor captación se registró en la Estación de Bomberos número 3, ubicada en la colonia San Antonio, con 12.4 milímetros, seguida por el Parque Borunda con 10.7 milímetros, la estación Babícora con 10.4 milímetros y Anapra con 9.2 milímetros.



En el área del IMIP Pronaf se contabilizaron 8.6 milímetros, mientras que en la Plaza de la Mexicanidad se registraron 6.6 milímetros. Otras mediciones fueron de 7.2 milímetros en la Estación de Bomberos número 1 del Chamizal, 5.3 milímetros en el Cecyt 14 y Ciudad Universitaria de la UACJ, 3.6 milímetros en Samalayuca y 1 milímetro en la UTCJ de Las Haciendas.



Las lluvias provocaron encharcamientos y corrientes de agua en diversos arroyos y avenidas; sin embargo, las autoridades señalaron que no se reportaron daños de consideración ni personas lesionadas a consecuencia del fenómeno meteorológico.



Como parte de las incidencias relacionadas con las condiciones climáticas, el Departamento de Bomberos atendió seis servicios, entre ellos la caída de cuatro árboles y el derribo de cables en un punto de la ciudad.



Entre los hechos más relevantes destacó el rescate de un hombre que quedó atrapado en el interior de un dique ubicado en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, en la colonia Nuevo Hipódromo.



El incidente se registró alrededor de las 12:45 de la madrugada, cuando elementos de Bomberos utilizaron una lancha y equipo de cuerdas para rescatar a Alberto Franco Romero, de 39 años de edad, quien presenta una amputación de la extremidad inferior izquierda a la altura de la rodilla.



De acuerdo con el reporte, el hombre señaló que acostumbra pernoctar debajo de un puente cercano al dique y que debido a las precipitaciones, fue arrastrado por la corriente hacia el interior del vaso de captación, donde permaneció flotando sobre un neumático hasta la llegada de los cuerpos de emergencia.



Una vez puesto a salvo, fue entregado a paramédicos de Rescate Municipal para recibir atención prehospitalaria y si era necesario, el traslado a un hospital.



Protección Civil informó que continúa vigente el pronóstico de lluvias moderadas para este jueves, con mayor probabilidad de precipitaciones entre las 2:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y extremar precauciones al transitar por calles, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones.