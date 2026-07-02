Como parte del compromiso permanente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la excelencia académica y la formación de profesionistas altamente competitivos, a partir del semestre agosto-diciembre de 2026 se incorporan tres nuevas maestrías diseñadas para responder a los retos del entorno jurídico contemporáneo.

El Dr. Eduardo Medrano Flores, secretario de Investigación y Posgrado, informó que en la sesión del Consejo Universitario celebrada en el mes de junio se aprobó la creación de las maestrías en Ciencias Penales, Juicios Orales y Derecho Fiscal, derivado del proceso de actualización y rediseño curricular de los programas de posgrado de la Facultad de Derecho.

“Estos programas son resultado del análisis de las tendencias nacionales e internacionales, las necesidades del mercado laboral y la constante evolución de la legislación, con el propósito de ofrecer una formación especializada, innovadora y pertinente que fortalezca el desarrollo profesional de nuestros estudiantes”, refirió.

La Maestría en Ciencias Penales ofrece una formación integral y especializada para responder a los desafíos actuales del sistema de justicia penal. Su plan de estudios combina teoría, práctica e investigación, incorporando temas de vanguardia como criminología, ciencias forenses, razonamiento probatorio, derechos humanos, compliance, delincuencia organizada y litigación oral. Está dirigida a profesionistas del Derecho que buscan fortalecer sus competencias para desempeñarse con ética, alto nivel técnico y compromiso con la justicia en los ámbitos de la procuración, impartición y administración de justicia.

En tanto, la Maestría en Juicios Orales forma especialistas capaces de enfrentar los retos del sistema de justicia oral en las distintas ramas del Derecho. Su enfoque combina teoría, práctica, ética profesional y desarrollo de habilidades de litigación, argumentación y comunicación jurídica. Está dirigida a abogados, servidores públicos y operadores del sistema de justicia que buscan fortalecer su desempeño profesional con una formación actualizada y de alto nivel.

La Maestría en Derecho Fiscal es un programa innovador que responde a las nuevas necesidades del entorno tributario nacional e internacional. Forma profesionales altamente especializados en derecho tributario, litigio fiscal, compliance, fiscalización y defensa del contribuyente, incorporando además temas de vanguardia como la digitalización de las obligaciones fiscales y la fiscalidad ambiental. Está diseñada para quienes desean destacar en el sector público, privado o en la consultoría especializada.

El doctor Medrano Flores indicó que la recepción y registros de expedientes de los aspirantes será del 27 de julio al 7 de agosto, mientras que las inscripciones están programadas del 3 al 7 agosto, para iniciar clases el 10 del mismo mes. Para mayor información, comunicarse al Tel. 4134477 con la maestra Adriana Domínguez Cordero, jefa de Unidad de Coordinación de Maestría o al correo: fd.posgrado@uach.mx.