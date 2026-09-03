La Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ) pondrá a disposición de los usuarios de los 14 estacionamientos que administra de una máquina para echar aire a los neumáticos, así como carga de baterías, destaco el titular de la dependencia, Jaime Flores Castañeda.

Resaltó que este servicio totalmente gratuito ayudará a que los automovilistas puedan ser auxiliados en caso de que le falta aire a una de las llantas o si su vehículo requiera carga a la batería, sobre todo a las mujeres.

“La idea principal es que el ciudadano no batalle, que recurren a nosotros en la caseta de cada estacionamiento de la OMEJ para poderlos auxiliarlos”, resaltó Flores Castañeda.