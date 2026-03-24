Hallan a 229 migrantes dentro de un tráiler en Veracruz tras escuchar sus gritos

Autoridades mexicanas localizaron este 23 de marzo a 229 personas migrantes, entre ellas 17 menores de edad, hacinadas en la caja de un tráiler en un depósito vehicular de Xalapa, luego de que trabajadores del lugar escucharon gritos y golpes desde el interior.

El hallazgo ocurrió cuando el vehículo, que contaba con reporte de robo, fue trasladado al corralón tras ser asegurado por policías estatales en el municipio de Puente Nacional, Veracruz. En principio, las autoridades no detectaron la presencia de personas dentro de la unidad, pero al escuchar ruidos desde la caja, se abrió y se encontró al grupo.

La mayoría de las personas migrantes son originarias de países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras y El Salvador, y presentaban síntomas de deshidratación y fatiga debido a las condiciones de hacinamiento en que viajaban.

Tras el rescate, las personas recibieron atención médica, agua y alimentos, y posteriormente fueron trasladadas al cuartel de la Policía de San José para su registro y procesamiento por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en delitos relacionados con tráfico de personas y robo del vehículo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del traslado y la posible participación de una red de tráfico de migrantes.

Este suceso se suma a una serie de operativos en los que se han detectado grupos de migrantes en condiciones peligrosas dentro de vehículos en tránsito por el país, reflejando los riesgos y desafíos asociados con la migración irregular hacia el norte.