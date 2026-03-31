Cientos de personas se dieron cita en Guachochi para el 8vo Festival de la Trucha 2026, el cual contó con una destacada participación de familias, visitantes y autoridades, consolidándose como uno de los eventos más representativos de la región serrana y un importante impulso para el turismo y la economía local.

En total fueron casi 200 los concursantes en el Torneo de Pesca en las dos categorías, infantil y libre, en la que el ejemplar de mayor peso de trucha capturado superó los tres kilos. Los asistentes llegaron de municipios vecinos, así como de Chihuahua y Juárez.

Durante dos días de actividades en el emblemático Lago Las Garzas, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente José Miguel Yáñez Ronquillo promovió la riqueza gastronómica y productiva del municipio, teniendo como protagonista a la trucha arcoíris, uno de los productos más distintivos de la región.

En esta edición, el municipio invitado fue Hidalgo del Parral, fortaleciendo los lazos de colaboración entre ambos destinos turísticos y enriqueciendo la experiencia para los asistentes.

El festival inició con la ceremonia inaugural y el arranque del concurso gastronómico, donde chefs invitados evaluaron diversas propuestas culinarias elaboradas a base de trucha, destacando la creatividad y calidad de los participantes.

Además, se desarrolló una expo venta en la que productores locales ofrecieron sus productos, fortaleciendo la cadena productiva y acercando al público a la oferta gastronómica del municipio.

Como parte de las actividades, también se realizó el tradicional torneo de pesca deportiva, en el que participaron niñas, niños y adultos, generando un ambiente familiar y de convivencia en contacto con la naturaleza.

De acuerdo con el programa del evento, el festival contempló diversas actividades culturales, gastronómicas y recreativas, diseñadas para promover el consumo de la trucha y posicionar a Guachochi como destino turístico.

En el evento se contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el Subsecretario de Turismo del Estado, Enrique Toledo García; el representante de Desarrollo Rural, Humberto Molinar; la directora de Turismo Municipal, Diana González Moreno; así como el director de Turismo de Hidalgo del Parral, Emmanuel Espinoza Hernández, además de funcionarios locales, regidores, productores y prestadores de servicios.

El Festival de la Trucha destaca el potencial de Guachochi como uno de los principales productores de trucha en el estado, con más de 50 granjas acuícolas y una producción anual que fortalece la economía regional.