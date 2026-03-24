Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, resguardaron a una joven que ingresó a la ciudad desde El Paso, Texas, con la intención de atentar contra su vida.

Los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia en la Zona Centro cuando atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en el que se reportaba a una mujer en la orilla del Puente Internacional Paso del Norte, ubicado en el cruce de la avenida Benito Juárez y calle Gardenias.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con personal federal, quienes señalaron que habían observado a una mujer en el borde del puente peatonal, aparentemente con la intención de arrojarse.

Mediante labores de proximidad social y la aplicación de técnicas de contención emocional, los oficiales activaron los protocolos correspondientes, logrando entablar diálogo con la joven de 19 años, por lo que tras varios minutos de intervención, consiguieron tranquilizarla y ponerla a salvo, evitando que consumara el acto.

Posteriormente, la joven, originaria de El Paso, Texas, fue resguardada y canalizada al Departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal especializado le brindó atención integral y notificó a sus familiares para dar seguimiento a su situación.