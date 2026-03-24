Como parte de las acciones previas a la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas Ciudad Juárez por la Paz, que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, el Gobierno Municipal mantiene una jornada de atención directa en la colonia Tierra y Libertad, donde distintas dependencias acercan sus servicios a la ciudadanía.



Desde el martes 17 y hasta el viernes 27 de marzo, personal de diversas áreas municipales atiende a vecinos del sector en el preescolar Genaro Vázquez, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos y calle Genaro Vázquez, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.



La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que durante estas dos semanas participan dependencias como Atención Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de otras áreas que se suman de manera programada para brindar servicios específicos.



Hoy acude la Dirección General de Desarrollo Económico; además se atenderán reportes de alumbrado y se dará asesoría sobre trámites de Desarrollo Urbano.



Mañana miércoles se une Regulación Comercial; además se otorgará asesoría legal y servicios para la mujer, asimismo la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará la vacunación de mascotas.



El jueves, se une la Dirección General de Protección Civil; mientras que el viernes 27 de marzo la población podrá recibir atención en las unidades médicas y se instalará un módulo de destilichadero.



Mendoza Mendoza destacó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el Gobierno Federal para atender de manera directa las necesidades de la población en distintas colonias de la ciudad.



La cruzada se realizará el sábado 28 de marzo en la colonia División del Norte, en la escuela Primaria Federal Tierra y Libertad, ubicada en las calles General José Trinidad y General Pánfilo Natera de 9:00 a 14:00 horas.