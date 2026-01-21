El director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Jaime Flores Castañeda, informó que la Tesorería Municipal sacará a remate alrededor de 800 vehículos albergados en los corralones a cargo de esta dependencia.

Comentó que tuvo una junta con personal de la Tesorería para ver detalles, ya que el próximo remate que se quiere enviar es de 3 mil vehículos.

“La mayoría de los vehículos son muy viejos y chatarra, además que ya tienen mucho tiempo en los corralones, asimismo también se tienen contabilizadas alrededor de 6 mil motocicletas, de muchos años que se encuentran en fierro viejo”, comentó.

El funcionario explicó que con este remate va el 50 por ciento para la Tesorería y el otro 50 por ciento para la OMEJ.

“La convocatoria estará dirigida principalmente a yonkeros y chatarreros, pues la condición de los vehículos ya no permite otra utilidad”, dijo Flores Castañeda.