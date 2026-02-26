Estudiantes de secundaria debaten sobre justicia y responsabilidad social

Como parte del proyecto “Acción y Prevención Contra la Violencia”, impulsado por Acción de Jóvenes por la Familia A.C., se impartió el Taller de Cultura de la Legalidad a estudiantes de nivel secundaria, con el objetivo de generar análisis y diálogo sobre el papel de las normas y las instituciones en la vida cotidiana.

A diferencia de otras actividades, esta temática encontró resistencia inicial por parte del alumnado. No obstante, esa reacción permitió identificar áreas de oportunidad. Tras la aplicación de encuestas, se detectó un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones de justicia, así como dudas sobre si “hacer lo correcto” genera resultados positivos.

De acuerdo con los facilitadores, los resultados reflejan la necesidad de fortalecer la formación cívica desde edades tempranas y de trabajar en la relación entre ciudadanía e instituciones. “Escuchar a los jóvenes nos permite entender cómo perciben su entorno y trabajar a partir de esa realidad”, señalaron integrantes del equipo organizador.

Durante las sesiones se abordaron temas como corrupción, responsabilidad social y cooperación entre ciudadanía y Estado. También se brindaron herramientas de comunicación, como la asertividad y la resolución pacífica de conflictos.

A pesar de la resistencia inicial, el taller permitió abrir un espacio para que los estudiantes expresaran sus opiniones y reflexionaran sobre su papel dentro de la comunidad escolar y social.

Los organizadores señalaron que hablar de legalidad implica no solo explicar normas, sino promover espacios de participación donde los jóvenes puedan cuestionar, dialogar y asumir responsabilidades en su entorno.