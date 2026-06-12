La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), efectuó la Feria de Servicios Profesionales 2026, donde participaron 23 colegios de profesionistas para acercar servicios gratuitos y especializados a las y los juarenses.

El evento se realizó en coordinación con la Dirección Estatal de Profesiones y tuvo verificativo en las oficinas de Pueblito Mexicano, en una jornada que superó las expectativas al registrar más de mil 800 atenciones en diversas áreas del conocimiento y de la salud.

Estas acciones tuvieron un impacto social inmediato a través de asesorías personalizadas y aportaciones en especie, con esquemas diseñados para responder a las necesidades más apremiantes de la población.

Durante el acto, el director estatal de Profesiones, Jesús Villarreal, enfatizó la relevancia de este encuentro como un puente directo entre las instituciones públicas y los expertos organizados de la sociedad civil.

“Con esta feria se fortalece la vinculación entre el Gobierno del Estado y la sociedad civil, representa una ventana para proyectar el sentido de labor social que poseen las distintas disciplinas, con acciones concretas que elevan el desarrollo y la calidad de vida de las y los ciudadanos”, dijo.

A su vez, el representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas expuso que la gran fortaleza de esta edición radicó en la diversidad de las ramas participantes.

Profesionales de la salud, ingeniería, arquitectura, derecho y criminología, entre otras, concentraron su experiencia en un mismo espacio, de fácil acceso para los usuarios que diariamente acuden a las oficinas estatales.

Los colegios brindaron diversos apoyos como paquetes escolares, pintura, lentes y servicios de optometría, vacunación, vales para limpiezas dentales, asesorías y consultas jurídicas, nutricionales, arquitectónicas y de diseño de interiores, así como orientación sobre instalaciones eléctricas, elaboración de planos, avalúos y memorias de cálculo.

También se otorgaron consultas en diversas especialidades como revelado de huellas dactilares, pláticas preventivas sobre rickettsiosis, fumigaciones, vacunación y desparasitación de mascotas, entre otros servicios en beneficio de las necesidades de la ciudadanía.

Al cierre, las autoridades entregaron una constancia oficial de participación a los representantes de cada uno de los colegios de profesionistas.

Este acto distinguió de manera unánime el alto compromiso social, el altruismo y el ejercicio ético demostrado por los gremios en favor del desarrollo social de la frontera.