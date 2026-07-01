El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acudió la tarde del martes a disfrutar del encuentro de futbol entre la Selección de México vs Ecuador en el Estadio 8 de Diciembre.



Acompañado de su esposa, Angélica Mendoza Beltrán y funcionarios municipales, el alcalde compartió la emoción del partido junto a las y los juarenses que se dieron cita en el espacio deportivo.



Mas de cinco mil quinientos juarenses vibraron con este juego que ha logrado unir a las masas y celebrar el honor de ser del país que recientemente ha sido nombrado como el más amigable del mundo por la World Population Review.



¡México! ¡México! Se escuchaba entre aplausos y el sonido de las vuvucelas, en el estadio que vibró con la energía positiva de las y los fronterizos apoyando incansablemente a la distancia a la escuadra mexicana en este el Mundial Fifa 2026.



Con un marcador 2-0 a favor de la Selección Mexicana terminó la justa deportiva de este día, dando paso a los octavos de final, en donde con seguridad, la afición azteca seguirá apoyando a sus representantes para lograr el mejor resultado.