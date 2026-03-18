En atención a las peticiones de los vecinos del Mezquital, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza acciones de limpieza del dique ubicado en el cruce de las calles Soja y Aira.

El ingeniero Ismael Corona, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, informó que, se sostuvo una reunión con habitantes del sector, en la que se establecieron acuerdos para trabajar de manera conjunta, explicó que los brotes de aguas negras que se estancan en el dique son consecuencia de taponamientos provocados por basura, grasa, llantas y otros desechos arrojados al drenaje.

Explicó que, en próximos días se realizará un mantenimiento intensivo con cinco equipos de inyección y succión, para dejar el sistema sanitario limpio y trabajando de manera adecuada.

“La semana que entra, vamos a realizar una limpieza con equipos vactor, que nos van a ayudar a limpiar en interior de la red de alcantarillado, pero necesitamos que los vecinos nos ayuden, siempre encontramos basura y grasa, hay muchos puestos en este sector que hemos detectado que vierten el aceite en el drenaje, ya estamos trabajando esta parte con nuestro departamento de normatividad”, añadió.

La JMAS exhorta a los habitantes de El Mezquital a no utilizar el dique ni el sistema de drenaje como basurero, ya que, estas prácticas generan obstrucciones que ocasionan derrames e inundaciones de aguas negras.

Este organismo, invita a la ciudadanía a sumarse al cuidado de la infraestructura hidráulica, trabajando en conjunto para el beneficio los juarenses.