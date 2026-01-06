La política mexicana Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc respondió a una amenaza de muerte después de que un usuario le escribiera en los comentarios de un live que realizó a través de su cuenta de TikTok algunos insultos que amenazaban su vida, así desató una serie de mensajes polémicos que resaltaron de la interacción.

“Es más fácil que termines tú en bolsas que yo, así que deja de amenazar y cuando amenaces hazlo de frente”, le contestó Cuevas.

En el fragmento fue editado por algunos seguidores quienes rescataron los 17 segundos y lo viralizaron, allí se observa el momento en que ella lee los mensajes y decide responder, esto dentro de los primeros días de enero del 2026.

El mensaje se perdió entre las decenas de comentarios, sin embargo contenía una amenaza e insinuación a la muerte contra Sandra Cuevas, lo cual fue visible para los usuarios

“Más bien no amenaces, haz las cosas”, le insistió después de ver otro comentario de la cuenta que la agredía, así procedió a bloquearla y terminó la discusión.

Este lunes 5 de enero comenzó la difusión en distintas plataformas exaltando la actitud de la política y empresaria.

ElHeraldodeMéxico