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Realiza OSUACH concierto “Diálogos Musicales Centenarios: Barroco, Clásico y Romántico”

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La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (OSUACH) realizó un recorrido por distintas épocas musicales con el concierto “Diálogos Musicales Centenarios: Barroco, Clásico y Romántico”, bajo la dirección del Mtro. David Pérez Olmedo, que ofreció al público una muestra de la riqueza y evolución de la música sinfónica.

Durante esta velada, los asistentes disfrutaron de un programa integrado por obras de grandes compositores como Vivaldi, Haydn, Tchaikovsky y M. Ramos, cuyas aportaciones forman parte del legado musical de distintas épocas y estilos.

El concierto contó con la participación especial de Andrea Sophia González Yáñez, como solista en oboe, y Alejandro Félix Guerrero, como solista en guitarra, quienes ofrecieron interpretaciones que transportaron al público a través de diferentes periodos de la historia musical.

La experiencia estuvo acompañada por la diversidad de instrumentos que conforman una orquesta sinfónica, entre ellos violines, violas, violonchelos y contrabajos, cuya sonoridad se complementó con los instrumentos de viento y metal para dar vida a las distintas composiciones.

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Con este tipo de presentaciones, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua continúa acercando el patrimonio musical a la comunidad y generando espacios para el disfrute y la apreciación de las expresiones artísticas.

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