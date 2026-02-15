La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, a través del departamento de Eficiencia Física, realizará trabajos de introducción de una línea de conducción de 12 pulgadas de diámetro, con una longitud aproximada de 30 metros, que fortalecerá la infraestructura hidráulica en el sector oriente de la ciudad.

Como parte del proyecto de sectorización, esta línea conectará los pozos 207 y 209, ubicados en Parajes de Oriente, con el Tanque Superficial San Francisco, optimizando la distribución y el control del suministro de agua potable en la zona.

Los trabajos se realizarán el próximo martes17 de febrero, sobre la calle Custodio de la República cruce con Río del Norte, en un horario de 8 de la noche a 4 de la mañana, la programación es con la intención de minimizar afectaciones a la movilidad de los vecinos del sector.

Esta intervención no afectará el suministro de agua potable, únicamente la circulación vehicular en los cruces antes mencionados, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar rutas alternas y atender la señalización vial.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y la mejora en la prestación del servicio, para beneficio de los juarenses.