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Genera enfrentamiento en Ojinaga ola de violencia; incendian Oxxo y bloquean carretera

by EditorJRZ
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Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados registrado la tarde de este día en Ojinaga derivó en una serie de hechos violentos en la región, incluyendo incendios y bloqueos carreteros.

El incidente inició tras la detección de camionetas con personas armadas en la comunidad de El Pueblito, lo que motivó un operativo aéreo y terrestre por parte de la SSPE, en coordinación con la Guardia Nacional y la Defensa.

En el operativo fue asegurado un rancho donde se encontraron vehículos con armamento; sin embargo, durante las acciones, los elementos fueron agredidos a balazos, lo que provocó una persecución en la zona.

Como respuesta, civiles armados incendiaron una tienda de conveniencia en Aldama y despojaron un camión de pasajeros para utilizarlo como bloqueo en la carretera hacia Ojinaga.

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La presencia de la Célula BOI se mantiene en la región para contener la situación y restablecer el orden.

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