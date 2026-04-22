Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados registrado la tarde de este día en Ojinaga derivó en una serie de hechos violentos en la región, incluyendo incendios y bloqueos carreteros.

El incidente inició tras la detección de camionetas con personas armadas en la comunidad de El Pueblito, lo que motivó un operativo aéreo y terrestre por parte de la SSPE, en coordinación con la Guardia Nacional y la Defensa.

En el operativo fue asegurado un rancho donde se encontraron vehículos con armamento; sin embargo, durante las acciones, los elementos fueron agredidos a balazos, lo que provocó una persecución en la zona.

Como respuesta, civiles armados incendiaron una tienda de conveniencia en Aldama y despojaron un camión de pasajeros para utilizarlo como bloqueo en la carretera hacia Ojinaga.

La presencia de la Célula BOI se mantiene en la región para contener la situación y restablecer el orden.