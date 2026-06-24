Establecen alianza CECyTECH e ICHISAM para atención de salud mental

A fin de fortalecer las acciones de prevención, orientación y atención en sus planteles, el Colegio de Estudios Científico y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Chihuahuense de Salud Mental (ICHISAM).

Las actividades comenzarán con una evaluación que ayude a identificar a estudiantes que pudieran presentar problemáticas de aprendizaje, emocionales o conductuales.

Posteriormente, se implementarán estrategias de detección oportuna de situaciones emocionales específicas, además de ofrecer pláticas, talleres y mecanismos de atención y canalización.

El director de Vinculación del Cecytech, Israel Esquivel, destacó que la educación también implica procurar que las y los jóvenes se sientan escuchados y seguros.

Asimismo, reconoció la disposición del director general del Ichisam, Javier González Herrera, y resaltó la labor de directivos, docentes y personal de apoyo en la detección y acompañamiento de los alumnos.

Con esta alianza, el Cecytech suma estas acciones a la red de apoyo psicológico presencial y virtual con la que ya cuenta el subsistema.