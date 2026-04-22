Casi se embarra con el JuarezBus: semáforo nomás de adorno

A pesar de la reciente instalación de semáforos a lo largo del bulevar Zaragoza, en el fraccionamiento Parajes de Oriente, las imprudencias al volante continúan poniendo en riesgo a conductores y usuarios del transporte público.

Un video muestra el momento en que una unidad del sistema Juárez Bus, con preferencia de paso al tener la luz verde, está a punto de ser impactada por una camioneta que ignora el semáforo en rojo y se le atraviesa de manera repentina. El incidente no pasó a mayores, pero evidenció el riesgo constante en la zona.

Los semáforos fueron instalados en todo el tramo del bulevar Zaragoza hasta Puerto Tarento con el objetivo de reducir los accidentes que anteriormente eran frecuentes. Antes de esta medida, la vialidad contaba únicamente con altos, los cuales eran poco respetados por los conductores, generando múltiples situaciones de peligro.

Vecinos del sector han señalado que, si bien la colocación de semáforos ha mejorado el orden vial y ha obligado a muchos automovilistas a detenerse, aún persiste una preocupante falta de cultura vial. Algunos conductores continúan ignorando las señales de tránsito, especialmente dentro del fraccionamiento.

La situación ha generado inquietud entre habitantes y usuarios del transporte público, quienes consideran que, además de infraestructura, se requiere mayor vigilancia y sanciones para quienes incumplen las normas.