Vecinos piden respeto a símbolos religiosos tras exhibición de murales polémicos en Centro Cívico Smart

Ciudad Juárez.— Vecinos del sector donde se ubica el Centro Cívico Smart manifestaron su inconformidad por los murales colocados en las mallas del recinto, al considerar que las representaciones de figuras religiosas resultan ofensivas para creyentes católicos.

Víctor Hernández, residente del área, señaló que le parece inapropiado que se utilicen símbolos religiosos para expresiones que calificó como ofensivas. Comentó que quienes realizaron los murales podrían haber elegido otros temas para expresar sus ideas sin recurrir a elementos que forman parte de la fe de muchas personas.

“Se me hace ofensivo que utilicen cuestiones católicas para hacer sus expresiones artísticas. Pueden usar otras cosas para expresar sus ideas, pero no lo que pertenece a los católicos”, expresó. Hernández añadió que, a su juicio, las imágenes representan una falta de respeto hacia los mexicanos que profesan esa religión y consideró que los autores de los murales no deberían presentarse como ofendidos ante las críticas, pues —dijo— ellos iniciaron la polémica al intervenir símbolos religiosos.

Por su parte, otro vecino del sector, Ramón Aranda, también expresó su desacuerdo con la forma en que se utilizaron las imágenes de la Virgen y de ángeles en las pinturas colocadas en el lugar. Señaló que le resulta extraño que personal o administradores del complejo hayan permitido la exhibición de esas obras.

Aranda comentó que en otras ocasiones se han colocado murales con temáticas urbanas y artísticas que no generaron controversia entre los habitantes de la zona. Sin embargo, afirmó que en esta ocasión varias personas consideran que las imágenes resultan ofensivas para los católicos e incluso para algunos clientes que frecuentan el lugar.

Hasta el momento, administradores del Centro Cívico Smart no han emitido una postura pública sobre la colocación de los murales ni sobre las críticas expresadas por vecinos del sector.