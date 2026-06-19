Rosana Díaz afirma que aprobación de deuda no dependía de un solo voto

El proceso para aprobar el endeudamiento por tres mil millones de pesos para el Estado de Chihuahua, aseguró la diputada local Rosana Díaz, no dependía de un solo voto, ya que contaba con los acuerdos y los números necesarios para su aprobación. Agregó que su ausencia fue posteriormente utilizada para construir una narrativa política orientada a deslindar responsabilidades.

Explicó que requirieron de su ausencia para señalarla: “no porque mi voto cambiara el resultado, sino porque era necesario construir una explicación pública distinta a lo que realmente ocurrió”.

La legisladora recordó que los hechos están plenamente documentados en el acta correspondiente a la Sesión 135 del Congreso del Estado, donde quedaron asentados los votos emitidos durante la discusión del financiamiento. Entre ellos, destacó, se encuentra el voto a favor de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en ese momento.

“Cualquier ciudadano puede consultar los documentos oficiales. No existe ocultamiento posible cuando los registros públicos muestran con claridad quién votó y cómo votó. La verdad está escrita en los documentos que pertenecen al pueblo”, afirmó.

Rosana Díaz explicó que recientemente realizó una revisión pública de la información disponible en los portales oficiales del Congreso del Estado, contrastando el video de la sesión con el Diario de los Debates, ejercicio que permitió evidenciar inconsistencias entre el discurso político difundido posteriormente y los hechos registrados oficialmente.

“Lo que se dijo a la ciudadanía y lo que realmente ocurrió en el Pleno fueron dos cosas distintas. Las pruebas están disponibles para quien desee revisarlas. No se trata de versiones ni de interpretaciones; se trata de documentos oficiales”, sostuvo.

La legisladora informó además que el pasado 5 de marzo de 2026 presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena contra la coordinación parlamentaria por estos hechos, procedimiento del cual cuenta con acuse de recibido.

“Han transcurrido casi tres meses sin que exista una resolución. Ese silencio también forma parte de los hechos que la ciudadanía debe conocer”, señaló.

Asimismo, recordó que mantiene denuncias penales contra el coordinador Cuauhtémoc Estrada Sotelo, entre ellas una relacionada con la presunta falsificación de su firma en un documento presentado en perjuicio de la ex diputada Adriana Terrazas.

Finalmente, Rosana Díaz reiteró que continúa siendo militante de Morena, aunque ya no forma parte de la bancada parlamentaria, y sostuvo que las actuaciones de la coordinación legislativa no corresponden a los principios que dieron origen al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Mi compromiso es con la verdad, con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer los hechos. Por ello invito a todas y todos los chihuahuenses a consultar directamente los portales oficiales del Congreso del Estado y revisar lo ocurrido en la Sesión 135. La verdad no pertenece a ningún grupo político; la verdad le pertenece al pueblo”, concluyó.