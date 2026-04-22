Alison, alumna de sexto grado de la escuela primaria “Octavio Paz”, fue seleccionada como Diputada Infantil 2026, motivo por el cual el diputado Óscar Avitia Arellanes realizó la entrega de 82 mil pesos en apoyos directos a este plantel educativo, ubicado al norponiente de la ciudad.

Durante el acto, el legislador por el Distrito 03 destacó que este reconocimiento es reflejo de los valores inculcados desde el hogar, mismos que se manifiestan en el desempeño y compromiso de las niñas y niños con su comunidad.

“Mención especial a las niñas y niños que participaron con una actitud muy positiva. A los padres de Alison les expresamos nuestro reconocimiento por su labor en la formación en valores de su hija”, expresó Avitia Arellanes al felicitar a la estudiante, quien participará en una sesión especial del Congreso a celebrarse a finales de abril.

El equipo docente de la primaria “Octavio Paz”, encabezado por su directora Selene González, brindó un cálido recibimiento tanto al legislador como a las autoridades presentes. El recurso entregado será destinado a mejoras en la infraestructura y condiciones del plantel.

Por su parte, Alison agradeció la oportunidad de representar a la niñez como Diputada Infantil 2026 y expresó su entusiasmo por conocer el Congreso. Asimismo, reconoció el esfuerzo diario de sus padres y maestros en su formación académica y personal.