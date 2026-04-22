La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo en un procedimiento abreviado, la sentencia de 16 años y ocho meses de prisión dictada en contra de Cristian Manuel I. M., y Erick Yahir I. M., por el delito de homicidio calificado.

Tras conocer los elementos de prueba que presentó el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delitos Contra la Vida, los ahora sentenciados aceptaron su responsabilidad penal por el delito que cometieron el 12 de abril de 2026, en el cruce de las calles Hacienda Lirios y Villa Santa Lucía, de la colonia Villas del Sur, en Ciudad Juárez

La investigación ministerial, logró establecer que Cristian Manuel I. M., y Erick Yahir I. M., arribaron hasta el lugar en mención, y portando un arma de fuego, dispararon en contra de la víctima Rubén Payán D.M. quien murió desangrado de acuerdo al dictamen de la necropsia de ley.

Hechos por los que fueron detenidos en flagrancia por parte de elementos de las Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que atendieron el reporte generado al número de emergencia 911.