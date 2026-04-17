Este jueves pasado, la principal inquilina de Palacio Nacional puso en marcha su estrategia para consolidar el control sobre Morena y, al mismo tiempo, neutralizar las acciones que el tabasqueño Adán Augusto López buscaba implementar para asegurar candidaturas en el proceso electoral de 2027.

La jugada fue enviar a Citlalli Hernández Mora, su operadora de mayor confianza, para encabezar la nueva Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del Comité Ejecutivo de Morena con miras a las elecciones de 2027, asumiendo el liderazgo en las negociaciones de alianzas, tal como lo hizo en las elecciones de hace dos años.

En ese contexto, la llegada de Hernández representa una limitante considerable para la operación de Andy López, cuya influencia se verá disminuida.

Es importante destacar que difícilmente alguien renuncia a una posición en el gabinete presidencial para asumir la coordinación electoral de un partido, a menos que existan mayores expectativas, como la presidencia nacional de Morena.

Citlali Hernández, quien ya ocupó el cargo de secretaria general y conoce profundamente la estructura partidista, asume funciones en un momento crucial, la preparación para la sucesión de 17 gubernaturas, cientos de alcaldías y numerosos congresos locales de cara al 2027.

Si la presidenta Sheinbaum no logra establecer orden y colocar a personas de su confianza en partido, existe el riesgo de que la segunda mitad de su administración se convierta en un escenario de conflictos internos.

Además, este movimiento tiene un doble propósito, por un lado, fortalece la operación política de la presidenta Claudia Shienbaum, por el otro, reduce la proyección de Andy López Beltrán, cuya visibilidad ha disminuido por diversas controversias y resultados poco destacados en Durango y Veracruz durante el 2025. La percepción del “heredero natural” se ha debilitado.

Ahora la pregunta relevante es: ¿cómo conducirá Sheinbaum el proceso de selección de candidaturas en 2027? ¿Optará por confiar en sus aliados, o permitirá la intervención de actores del pasado?

A esto se suma el reciente anuncio del Partido Verde, que ha manifestado su intención de competir en solitario en San Luis Potosí y la Ciudad de México, o bien, aliarse con otras fuerzas políticas.

Esta decisión podría intensificar las negociaciones, o bien, anticipar una dinámica electoral distinta para el 2027. Si el PT mantiene su postura de independencia, Morena enfrentaría una elección particularmente compleja.

Ser el partido más votado, como ocurrió en 2024, no garantiza la posibilidad de implementar una ingeniería electoral que permita distribuir candidaturas, obtener sobrerrepresentación y asegurar el control de la Cámara de Diputados.

Sin aliados, Morena podría no alcanzar la mayoría necesaria, lo que pondría en riesgo el control de la presidenta.

La llegada de Citlali Hernández abre la posibilidad de que asuma la presidencia de Morena en el corto plazo. En política, la confianza es esencial, y la presidenta parece orientada a rodearse de colaboradores leales para asegurar estabilidad en el proceso sucesorio.

Por el momento, la presidenta ha optado por observar el desarrollo de los acontecimientos, permitiendo que los actores políticos tomen sus propias decisiones. Sin embargo, los cambios en las alianzas y la reconfiguración interna de la 4T evidencian que el escenario político se encuentra en movimiento.

La segunda mitad del sexenio será un examen crucial de liderazgo para Sheinbaum. El reto será construir una mayoría sólida o negociar con los operadores tradicionales.

En la política, como en otros ámbitos, quien no toma riesgos difícilmente obtiene resultados. Sin embargo, es fundamental evitar errores por exceso de confianza. El proceso electoral de 2027 se presenta como un reto mayor para Morena, y el desenlace dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses.

Mientras todo esto sucede, aquí en el palacio municipal la noticia fue recibida con entusiasmo, ya que, a Cruz Pérez Cuéllar, quien aspira a la gubernatura, le brinda una posición más favorable para negociar en la mesa donde se repartirán las 17 candidaturas a las gubernaturas.