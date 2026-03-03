Alumnos de la carrera de Procesos Productivos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, realizaron este martes una visita en campo para conocer el funcionamiento de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de la Junta de Agua y Saneamiento, en el Parque Central.

Durante el recorrido, estudiantes de la materia de Gestión Ambiental recibieron una explicación sobre el proceso integral que sigue el agua residual: desde su llegada a la planta, las etapas de tratamiento, hasta su salida para ser reutilizada en distintos procesos dentro de la ciudad.

Brisa Monsiváis, alumna de quinto semestre, destacó la importancia de conocer la tecnología que implementa este organismo en el tratamiento del agua.

“Que no nada más es que la Junta de Agua vaya a entregar recibos, sino que es todo un proceso, es algo muy importante, ya que día con día se desperdician litros de agua cuando una persona se baña, lava trastes, el consumo es diario y es muy importante que se le dé un uso, el tratarla ayuda a regar los parques y para uso industrial, no utilizamos agua potable que podemos utilizar los seres humanos”, expresó.

La PTAR del Parque Central inició operaciones en el año 2000, el pasado mes de julio, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez invirtió alrededor de 130 millones de pesos para duplicar su capacidad de producción, pasando de 45 a 90 litros por segundo.

La planta opera con tratamiento biológico de última generación mediante microorganismos móviles, lo que permite una alta eficiencia en la eliminación de contaminantes y garantiza agua tratada de excelente calidad, a través de sistemas automatizados, el proceso es monitoreado de manera permanente, verificando niveles de cloro, sodio y demás parámetros de seguridad.

Con estas acciones, la JMAS fortalece la cultura del cuidado del agua y trabaja diariamente para garantizar el futuro hídrico en beneficio de los juarenses.