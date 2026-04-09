Habitantes de la colonia Manuel Clouthier denunciaron la presencia de una vivienda abandonada ubicada en la calle Soneto 154, donde la acumulación de basura y objetos en desuso está generando molestias y riesgos sanitarios para quienes viven en el sector.

@juareznoticias.com Tiradero en vivienda abandonada obliga a peatones a caminar por la calle ♬ Asqueroso – Lalito Cadena & LaDrvga

De acuerdo con los vecinos, sobre la banqueta se encuentran llantas, fierros y diversos desechos que han sido arrojados frente al domicilio, lo que ha provocado que el paso peatonal quede prácticamente bloqueado.

Señalaron que, ante esta situación, las personas que caminan por la zona se ven obligadas a bajar a la calle para poder continuar su trayecto, exponiéndose al tránsito vehicular y poniendo en riesgo su seguridad.

Además, indicaron que con las altas temperaturas que se registran actualmente, la acumulación de basura ha comenzado a generar fauna nociva como cucarachas y otros insectos, lo que incrementa la preocupación por posibles problemas de salud.