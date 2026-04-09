Sismo de 4.1 sorprende a la costa de Oaxaca durante la madrugada

Durante la madrugada de este jueves 9 de abril, un movimiento sísmico de magnitud 4.1 fue detectado en la región costera de Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional. El temblor ocurrió a las 03:44 horas y tuvo su epicentro a 47 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, a una profundidad de apenas 4.4 kilómetros.

Habitantes cercanos al litoral reportaron haber sentido un ligero sacudón, aunque no se generaron daños ni se registraron incidentes. Personal de Protección Civil realizó recorridos preventivos para descartar afectaciones, confirmando que todo se mantuvo con normalidad.

El fenómeno forma parte de una serie de movimientos registrados recientemente en la zona sur del país. La noche anterior se reportó otro sismo de magnitud similar cerca de San Marcos, mientras que días previos se documentaron eventos telúricos en Chiapas y en el litoral de Jalisco.

Especialistas recuerdan que esta actividad es habitual en la región debido a la interacción de placas tectónicas que atraviesan el sur de México, por lo que se mantiene el llamado a seguir las recomendaciones de prevención y estar atentos a información oficial.