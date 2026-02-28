“Vamos a averiguar qué pasó y responderemos en consecuencia”: Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su gobierno realizará una investigación independiente tras el enfrentamiento ocurrido en aguas de Cuba, donde fuerzas cubanas interceptaron una lancha con matrícula de Florida y murieron cuatro personas.

Rubio señaló que Washington no tomará como definitiva la versión oficial de La Habana hasta reunir información propia y confirmar la identidad de los tripulantes. Agregó que, una vez esclarecidos los hechos, Estados Unidos “responderá en consecuencia”.

El funcionario también indicó que no hay evidencia de que personal del gobierno estadounidense estuviera involucrado directamente en el incidente, que ha generado nuevas tensiones diplomáticas entre ambos países.