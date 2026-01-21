La secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dijo este miércoles en Davos (Suiza) que su país no ha sido invitado hasta la fecha a participar en el “Consejo de Paz” del presidente Donald Trump, que ve como “un sistema paralelo” a la ONU, pero con “un planteamiento muy unilateral”.

“Está creando un sistema paralelo al que existe ya en Naciones Unidas”, señaló en una entrevista a EFE durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, donde encabeza la delegación mexicana.

En su opinión, frente al sistema de las Naciones Unidas, que describió como “un proceso multilateral y simétrico”, donde los países “tienen voz y voto”, lo que propone Trump “es realmente un planteamiento muy unilateral”.

Vamos a ver cuántos países realmente se suman.

Sobre el hecho de que Argentina y Paraguay sí lo hayan hecho, destacó que se trata de países que “están muy de acuerdo con lo que Trump está planteando”.

Al ser preguntada por la actual tensión entre EE.UU y Europa por Groenlandia, Bárcena dijo que México “es un país relativamente afortunado”, porque tiene “una relación con Estados Unidos de diálogo”, por lo que no teme un aumento de la presión de Donald Trump sobre la soberanía mexicana.

“Hay un proceso de diálogo con Estados Unidos, que eso para nosotros es muy positivo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido siempre una posición muy sólida, muy consolidada y muy firme respecto a que la soberanía es una línea roja, el que se respete la soberanía mexicana”.

Ese diálogo, añadió, se ha manifestado en varios sectores, como la seguridad, la migración y el comercio.

Sobre la tensión actual entre Estados Unidos y Europa por las ansias de Trump de anexionar la gran isla ártica, confió en que tenga “una solución pacífica”.

En su opinión, el orden internacional que conocíamos “ha sido totalmente fragmentado” y “ahora estamos en una época diferente”, en la que “no sabemos que viene”.

A su juicio, la comunidad internacional también está viviendo “un momento difícil para el tema del cambio climático”, pero frente a algunos países, como Estados Unidos, que han abandonado sus compromisos climáticos, “el resto del mundo está muy alerta, muy consciente de que el cambio climático es una evidencia científica comprobada”.

“Europa sigue siendo un una región muy comprometida con el cambio climático”, mientras que “América Latina está en esa decisión”, añadió Bárcena, que destacó también a China como una país “muy comprometido con las energías renovables”.

Aristegui