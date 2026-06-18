El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados Brianda G. V., e Ismael S. P., al acreditar su probable responsabilidad en el delito de fraude cometido el 08 de abril del presente año, en el municipio de Santa Bárbara.

Las investigaciones ministeriales establecen que la víctima publicó la venta de su automóvil en redes sociales y fue contactado por los imputados, quienes le compraron el automotor y aparentemente se lo pagaron con un depósito bancario.

Posteriormente, el afectado se dio cuenta que el depósito había sido rechazado por la institución bancaria por que el cheque no tenía fondos, por lo que intentó comunicarse con la pareja para que le devolvieran el automotor, pero ya no le respondieron.

Tras analizar los datos de prueba expuestos por esta representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados, la cual llevarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe hacer mención que los imputados suman ya dos procesos penales, ya que, en abril del presente año, se les vinculó por otro fraude que cometieron al comprar otro vehículo también con cheque sin fondos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia y garantizar la reparación del daño a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, así como en aplicar el castigo a los infractores.