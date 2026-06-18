La Dirección de Protección Civil informó que continúa vigente la advertencia preventiva por viento en la región, por lo que exhortó a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones durante las próximas horas.

De acuerdo con la dependencia, durante la mañana de este miércoles se registraron rachas de viento de intensidad ligera a moderada en distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, las condiciones podrían variar a lo largo del día, presentándose periodos con mayor intensidad y otros más estables.

La advertencia permanecerá vigente hasta las 11:00 de la noche del jueves, tiempo durante el cual existe la posibilidad de efectos asociados al viento, entre ellos polvo suspendido, tolvaneras y reducción de visibilidad.

La dependencia señaló que las zonas con mayor susceptibilidad a este fenómeno son las áreas elevadas, sectores alejados de la mancha urbana y diversos tramos carreteros, donde las ráfagas pueden generar condiciones adversas para la circulación vehicular.

Ante este pronóstico, las autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con precaución, reducir la velocidad en caso de baja visibilidad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La dependencia también recordó a la población asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar exponerse innecesariamente en espacios abiertos cuando se presenten ráfagas de mayor intensidad.

Como parte del monitoreo permanente de las condiciones climáticas, Protección Civil compartió una animación que muestra el comportamiento esperado del viento durante las próximas horas, con el fin de que la ciudadanía pueda identificar las zonas y momentos de mayor intensidad.

Las autoridades reiteraron el llamado a permanecer atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al número telefónico 911.