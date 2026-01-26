Chihuahua podría garantizar escuelas con calefacción, agua potable y gas en cada plantel, pero el régimen de Morena ha decidido regalar miles de millones de pesos a la dictadura cubana, denunció el diputado Francisco Sánchez.

El legislador advirtió que mientras en Chihuahua se cancelan las clases porque no se cuenta con infraestructura adecuada para enfrentar las bajas temperaturas, gobierno federal destina recursos públicos a financiar a una dictadura.

“Con una fracción de lo que Morena envía a Cuba, Chihuahua podría tener cada escuela equipada con calentón, gas y agua, con las condiciones dignas para el aprendizaje. Pero el régimen prefiere sostener una dictadura que atender a nuestros niños”, sentenció.

Francisco Sánchez indicó que miles de planteles educativos en el norte del país enfrentan inviernos extremos sin infraestructura adecuada, situación que impacta directamente en el rendimiento escolar, la salud de los estudiantes y la permanencia educativa, particularmente en zonas rurales y de alta marginación.

El diputado chihuahuense subrayó que no se trata de un problema de falta de recursos, sino de prioridades políticas equivocadas, donde Morena ha optado por el despilfarro ideológico y el financiamiento internacional, en lugar de invertir en infraestructura educativa básica.

“Es una injusticia brutal: mientras el dinero público se va al extranjero, en Chihuahua hay escuelas sin calefacción, sin agua y sin gas. Eso no es austeridad, es abandono. Primero los niños de Chihuahua, no las dictaduras extranjeras”, sentenció.