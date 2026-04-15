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Activan Alerta AMBER en Guanajuato por la desaparición de dos menores

by EdiciónJuárez
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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió dos Alertas AMBER con el fin de localizar a los adolescentes Rocío Mendoza Torres y Diego Alfredo Oros Pastrano, ambos de 15 años, quienes fueron reportados como desaparecidos en distintos municipios de la entidad.

Rocío Mendoza fue vista por última ocasión el 12 de abril de 2026 en el municipio de San Felipe. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la joven llevaba puesta una playera morada con líneas blancas y negras, un short color negro y tenis verdes. Como característica particular, presenta unas manchas blancas en el labio inferior.

En un caso distinto, Diego Alfredo desapareció el 14 de abril en el municipio de Cortazar. La Fiscalía detalló que el menor vestía pantalón azul, playera blanca, chamarra azul y zapatos negros. Entre sus señas particulares se menciona un lunar ubicado en la parte izquierda de la nariz.

Las autoridades señalaron que existe preocupación por la integridad de ambos adolescentes debido a su edad, motivo por el cual se activaron las alertas de manera inmediata. Se solicitó a la ciudadanía aportar información que ayude a localizarlos, siempre sin intervenir directamente ni poner en riesgo a nadie.

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Cualquier dato relevante puede ser reportado al número de emergencias 911 o a la línea 800 DNUNCIA (368-62-42). La Fiscalía reiteró la importancia de difundir las fichas oficiales para agilizar la búsqueda.

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