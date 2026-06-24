Apoya COESVI a familias de Ojinaga con programa de Mejoramiento de Vivienda

Para construcción, ampliación y remodelación, se ofrecen materiales con esquemas de pago de hasta 18 meses sin intereses.

El programa de Mejoramiento de Vivienda es una estrategia cuyo fin es apoyar a las familias para construir, ampliar o remodelar sus hogares mediante el acceso a materiales de construcción a precios accesibles y con facilidades de pago. El esquema se desarrolla en el municipio de Ojinaga por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI).

Durante el arranque del proyecto, el director de Atención y Programas Sociales de la dependencia, Jesús Ricardo Huerta Ayala, invitó a las familias de la región a acercarse y aprovechar los beneficios de este esquema.

Huerta Ayala explicó que, mediante la adquisición de paquetes de materiales para construcción, pueden realizar mejoras sustanciales en sus hogares, lo que incrementa su seguridad, funcionalidad y calidad de vida.

Destacó que el programa ofrece precios accesibles, un enganche equivalente al 15 por ciento del monto total del crédito y la posibilidad de liquidarlo hasta en 18 meses sin intereses.

Para este año, se cuenta con materiales como varilla, block, cemento, pegazulejo, impermeabilizante, piso cerámico, lámina y polín, entre otros insumos indispensables para obras de mejoramiento habitacional.

Entre los requisitos para participar se encuentran: presentar identificación oficial vigente del solicitante y su cónyuge, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, CURP de ambos, comprobante de propiedad o legal posesión del inmueble, comprobante de ingresos correspondiente a un mes y acta de matrimonio en caso de estar casados.

Asimismo, resaltó que el cumplimiento oportuno de los pagos posibilita otorgar nuevos créditos a más familias en los próximos años.

“La recuperación de los recursos es un elemento fundamental para la continuidad del programa, ya que nos permite ampliar el número de beneficiarios y llevar estos apoyos a más municipios del estado”, señaló.

Durante el ejercicio 2025, el programa de Mejoramiento de Vivienda logró concretar 726 acciones en 19 municipios de Chihuahua.

Para este 2026, la meta es ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de familias, fortaleciendo así la política pública de apoyo a la vivienda impulsada por el Gobierno del Estado.