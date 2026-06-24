Chihuahua busca fortalecer a MIPyMES dentro de la industria minera

Chihuahua se posiciona en el cuarto lugar nacional en valor de producción del ramo

El programa de Desarrollo de Proveedores para el sector minero ha iniciado a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE); está orientado a fortalecer la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).

Este esquema se implementa en coordinación con el Clúster Minero de Chihuahua A.C. y el Centro de Competitividad de México (CCMX), a fin de impulsar su integración a las cadenas de valor de esta industria.

Chihuahua ocupa el cuarto lugar nacional en valor de producción, lo cual representa una oportunidad para que más empresas participen en la proveeduría, generen oportunidades de negocio y contribuyan al crecimiento económico del estado.

Ante las exigencias de la industria en calidad, seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa, el programa brindará a las empresas herramientas para mejorar sus capacidades técnicas, administrativas y de gestión, y así sean capaces de atender las necesidades del mercado minero.

Se planea un acompañamiento en cuatro componentes: consultoría especializada para la mejora de procesos, capacitación para el desarrollo de competencias empresariales, vinculación con actores estratégicos del sector y diagnósticos financieros para identificar oportunidades de fortalecimiento y crecimiento.