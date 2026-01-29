Tras diversos cateos, al menos tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre perpetrada en los campos de fútbol de la comunidad Loma de Flores, la tarde del domingo 25 de enero de 2026.

Las detenciones se lograron en operativos desplegados el lunes y martes en la noche en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, zona de influencia criminal del Cártel Santa Rosa de Lima, confirmaron fuentes cercanas a las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado, a través de un comunicado, confirmó que la captura de por lo menos tres personas es resultado de diversos operativos coordinados y focalizados.

Tras la agresión criminal en los campos deportivos denominados “Las Cabañas”, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas del Estado, intervinieron domicilios en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del CSRL, de Villagrán; y el poblado San Antonio de los Morales, de Juventino Rosas.

La operatividad se ejecutó como parte de las indagatorias por los homicidios de 11 personas el domingo pasado al término de un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, de Salamanca, y en donde varias más fueron heridas por proyectiles disparados con rifles de asalto.

En esos lugares, habrían detenido a dos hombres y a una mujer, y encontraron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio, por lo que procedieron a su embalaje para las pruebas periciales y aseguraron algunos predios.

De acuerdo a la versión de testigos del hecho, recogidos por este medio en la comunidad Loma de Flores, cerca de las 5:20 de la tarde del domingo, un grupo de hombres con armas largas entró abriendo fuego a las canchas de fútbol, y después de realizar al menos cien disparos contra 23 personas huyeron en cuatro camionetas doble cabina, color blanco.

En el comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz aseveró que los detalles específicos sobre el número de personas detenidas, su posible participación y las imputaciones correspondientes se darán a conocer conforme los tiempos y etapas legales lo permitan.

Esos detalles se difundirán “una vez que las personas sean formalmente vinculadas a proceso, a fin de no poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar el debido proceso”.

La SSP estatal indicó que la respuesta institucional no se limita a la contención inmediata, sino que está orientada a la identificación, localización, detención y judicialización de los responsables, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

Expuso que ese avance confirma que las instituciones están actuando, que las agresiones no quedan sin respuesta, y que el Estado mantiene una línea clara de investigación y actuación coordinada con la FGE y las autoridades federales.

“La Secretaría de Seguridad y Paz reitera su compromiso con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad guanajuatense, de continuar trabajando con firmeza, inteligencia y apego a la ley, hasta que todos los responsables enfrenten a la justicia”.

El martes, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reveló que se tienen “avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones” y enfatizó su compromiso para que haya justicia para todas las víctimas.

No obstante que la mandataria precisó que la FGE tendrá que informar puntualmente de esos avances y realizar un trabajo muy profesional que permita que no haya impunidad, su titular ha mantenido en reserva el progreso de las indagatorias.

ElUniversal