Un total de 19 inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Botox’, fueron asegurados durante un amplio operativo realizado por fuerzas federales y estatales en el estado de Michoacán, como parte de las acciones para desarticular al grupo criminal ‘Los Blancos de Troya’, del cual era señalado como líder.

fueron cumplimentadas en diversos domicilios ubicados en la comunidad de Cenobio Moreno, perteneciente al municipio de Apatzingán, zona en la que el grupo delictivo mantenía una fuerte presencia e influencia sobre actividades económicas locales, principalmente en el sector citrícola.

En el operativo participaron de manera coordinada elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) así como personal de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para evitar riesgos a la población civil.

Durante las diligencias, los agentes aseguraron dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, así como hierba seca presuntamente marihuana.

Además de cartuchos útiles calibre 7.62 y equipos de radiocomunicación, presuntamente utilizados para coordinar actividades ilícitas y monitorear los movimientos de las autoridades.

Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, con el fin de integrarlo a las carpetas de investigación abiertas en contra de la organización criminal y de su presunto líder.

Las autoridades estatales señalaron que ‘El Botox’ era considerado un objetivo prioritario, debido a su presunta participación en diversos delitos de alto impacto, entre ellos extorsión sistemática contra productores del sector citrícola del Valle de Apatzingán.

Una actividad que durante años generó pérdidas millonarias y un clima de violencia en la región.

Asimismo, César Alejandro Sepúlveda Arellano es señalado por su probable relación con el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El hecho que conmocionó al sector productivo y motivó un reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en la zona.

La Fiscalía General del Estado informó que sobre el detenido pesan al menos siete órdenes de aprehensión vigentes, relacionadas con delitos como homicidio, tentativa de homicidio y extorsión, lo que refuerza su perfil como generador de violencia en Michoacán.

Debido a su alta peligrosidad, ‘El Botox’ fue trasladado bajo un estricto operativo de seguridad a la Ciudad de México, donde fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades destacaron que estos aseguramientos representan un duro golpe financiero y operativo a la estructura criminal de ‘Los Blancos de Troya’ y reiteraron su compromiso de continuar con las acciones para recuperar la seguridad y la paz en la región de Tierra Caliente.

Telediario