La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Francisco M. R., por los delitos de violencia familiar con penalidad agravada y privación de la libertad personal agravada.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, el imputado privó de la libertad a su pareja sentimental y a su hijastro, del 16 de mayo hasta el 08 de junio del año en curso, en el interior de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

También, que, en ese periodo, el imputado ejerció violencia física y psicológica en contra de sus víctimas, además de amenazarlos de muerte si salían del domicilio.

La tarde del 08 de junio, el imputado y sus víctimas salieron al patio del domicilio y ante la presencia de una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ella pidió ayuda a los policías estatales, quienes detuvieron al presunto agresor.

Con base en lo expuesto por la representación social, el Juez de Control resolvió que el imputado enfrentará un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.