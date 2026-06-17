miércoles, junio 17, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Lo vinculan a proceso por violencia doméstica y secuestro
Portada

Lo vinculan a proceso por violencia doméstica y secuestro

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jesús Francisco M. R., por los delitos de violencia familiar con penalidad agravada y privación de la libertad personal agravada.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, el imputado privó de la libertad a su pareja sentimental y a su hijastro, del 16 de mayo hasta el 08 de junio del año en curso, en el interior de un domicilio de la colonia Revolución Mexicana, en Ciudad Juárez.

También, que, en ese periodo, el imputado ejerció violencia física y psicológica en contra de sus víctimas, además de amenazarlos de muerte si salían del domicilio.

La tarde del 08 de junio, el imputado y sus víctimas salieron al patio del domicilio y ante la presencia de una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ella pidió ayuda a los policías estatales, quienes detuvieron al presunto agresor.

banner

Con base en lo expuesto por la representación social, el Juez de Control resolvió que el imputado enfrentará un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

You Might Also Like

You may also like

Mantienen autoridades vigente advertencia de fuertes vientos

Capacitan a maestros de Primaria para fortalecer habilidades básicas

Arrestan a presunto distribuidor de drogas en Torres del PRI; traía 20...

Acusan a maestra del Tec de Saltillo de presunto fraude millonario a...

Acusa CNTE represión y hostigamiento al intentar llegar al Estadio CDMX; llegan...

Limpian por doceava ocasión predio de la colonia Chaveña