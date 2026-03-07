El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, informó que el contenedor del Punto Limpio ubicado en sus oficinas, situadas en la avenida Heroico Colegio Militar, esquina con avenida Universidad, ha obtenido muy buena respuesta de los juarenses.



“Cada día se va un contenedor diario con aproximadamente cuatro toneladas, aproximadamente 20 cada semana, donde también se junta bastante vidrio”, comentó el funcionario.



Invitó a la ciudadanía a que realice la entrega de sus tiliches en orden, ya que se tienen los totes de aceite vegetal y de motor además del de vidrio, medicamento caduco y de todos los residuos que no sean de basura común.



“Se recibe todo tipo de basura en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”, informó.



Agregó que las oficinas de la dependencia están ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.