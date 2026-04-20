¡Pensó que era estatua… y cobró vida!

En pleno corazón de la zona Centro de Ciudad Juárez, artistas urbanos caracterizados con pintura metálica llaman la atención de peatones y automovilistas al realizar espectáculos que combinan inmovilidad, malabares y movimientos robóticos a cambio de una moneda.

Uno de ellos se ubica en el cruce de las calles Lerdo y Guerrero, donde completamente cubierto con pintura de tono metálico, realiza malabares con pelotas y también con objetos de madera encendidos con fuego. Su presentación, además de atraer miradas, provoca que muchas personas se detengan para observar el acto y, en algunos casos, apoyar con dinero en un recipiente colocado frente a él.

En la misma zona Centro también se observa a otro artista con características similares, pintado completamente de color metálico, pero con una caracterización distinta: viste como trabajador, con casco, lentes de protección y una pala. A diferencia del primero, este permanece inmóvil durante largos periodos, simulando una estatua humana. Solo cuando alguien deposita monedas en su recipiente, el artista comienza a moverse lentamente con movimientos mecánicos, como si fuera un robot, generando sorpresa entre quienes presencian el acto.

Durante uno de estos momentos, una niña de aproximadamente cinco años se acercó con curiosidad al personaje estático. Convencida de que se trataba de una estatua real, colocó unas monedas en el recipiente. Instantes después, el artista comenzó a moverse, lo que provocó asombro y confusión en la menor, quien observaba con sorpresa cómo la “figura inerte” cobraba vida ante sus ojos.

Ambos artistas permanecen durante gran parte del día en la zona Centro, esperando la cooperación voluntaria del público. Sus presentaciones se han convertido en un atractivo improvisado para quienes transitan por el sector, especialmente para niños y turistas que se detienen a observar estos espectáculos urbanos que mezclan creatividad, paciencia y actuación.