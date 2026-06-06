Integrantes del Comité de Ética de la Fiscalía General del Estado, llevaron a cabo la sesión ordinaria itinerante el pasado miércoles, en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a la que asistió como anfitrión el Fiscal de Distrito, Carlos Manuel Salas.

El presidente del Comité de Ética, Javier González Jáquez, informó que en la sesión número 25 se analizó el avance de las acciones planteadas en el Programa Anual de Trabajo 2026, que tiene a la fecha el cumplimiento del 60 por ciento.

También se proyectaron resultados focalizados a la Zona Norte, como fue la 6ta Consulta de Percepción Ética, que tuvo una participación del 65 por ciento de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, así como la entrega para difusión de cuadros promocionales del Código de Conducta de la institución.

Javier González Jáquez, agregó que las sesiones itinerantes buscan acercar el Comité de Ética a las diversas áreas de la dependencia en el estado.

Concluyó al señalar las próximas acciones del comité, en las que destaca la 26° Sesión Itinerante y Capacitación en temas éticos y de Gestión del Conflicto de Interés en Nuevo Casas Grandes, así como la convocatoria para personas Servidoras Públicas que deseen formar parte del Comité de Ética en el periodo 2026-2029.