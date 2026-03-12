Como parte de las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, la comunidad universitaria se reunió en el audiovisual del edificio X para participar en la mesa de trabajo titulada: Protocolo de atención, prevención y sanción del hostigamiento, y acoso sexual en la UACJ, una mirada desde su aplicación.

Las académicas maestra Daisy Nohemi Pimental Soto, maestra Claudia Lizeth Espinoza Diaz y maestra Yerely Karin Ríos Salazar, conformaron este espacio de diálogo en el que compartieron información sobre los mecanismos institucionales dispnibles para atender conductas de hostigamientos o acoso sexual dentro de la universidad.

Previo a la actividad, la maestra Claudia Lizette Espinosa Díaz, titular de la Unidad de Género y Construcción de Paz, explicó que el objetivo del evento fue difundir el trabajo que realiza esta instancia e invitar a alumnos, docentes y personal a acudir para recibir orientación y asesoria.

El papel que hoy cumple la Unidad de Género y Construcción de la Paz es un gran logro, resultado de arduo trabajo de investigación hecho por integrantes de la comunidad universitaria. “Hace 25 años la universidad no contaba con este servicio. Yo misma viví situaciones de conductas de hostigamiento. Por ello es importante que sepan que estamos para orientarlas. Cabe destacar que somos una unidad imparcial para así analizar las situaciones. Además, este protocolo no está dirigido únicamente para mujeres, sino para toda la comunidad universitaria”, agregó Espinosa Díaz.

Durante la sesión se explicaron los pasos del protocolo de atención y detalles. Asímismo, se recalcó que aunado a las acciones de prevención en la universidad se ponen en práctica otras actividades, tales como la conmemoración del Día Naranja y una campaña para prevenir el hostigamiento. La unidad trabaja con compromiso, confidencialidad, la no revictimización y accesibilidad. Su funcionamiento ha implicado retos, tales como difundir que tenemos esta unidad, enfrentar la normalización de las conductas de hostigamiento y alcanzar una cultura de respeto e igualdad.

Las ponentes también subrayaron que la construcción del protocolo lleva consigo mucho trabajo previo, ya que la violencia de género también se presenta en los espacios académicos.Durante mucho tiempo no se hablaba de protocolos, no había posibles rutas de atención o eran poco claras y las personas no sabían dónde solicitar ayuda. Actualmente su funcionamiento se ha dado gracias a la voluntad institucional, la alianza académica y de autoridad universitarias y un gran trabajo colaborativo multidisciplinario.

“Nombrar el problema fue el primer paso” explicó Pimental Soto. Acoso sexual se define como una forma de violencia en la que, si bien o no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Por su parte, el hostigamiento sexual es el ejercicio de poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas a la sexualidad de carácter lasciva.

Este espacio permitió que los asistentes conozcan que la Unidad de Género es un órgano que representa grandes avances en la universidad para promover la prevención y denuncias de conductas de hostigamiento. Se caracteriza por su accesibilidad y confidencialidad.