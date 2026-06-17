El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los principales resultados obtenidos durante el cierre del semestre escolar, así como las estrategias y programas que fortalecerán la formación académica, técnica y humana de las y los estudiantes en el próximo ciclo escolar.

Durante el encuentro con representantes de los medios de comunicación, participaron Omar Bazán Flores, Rafael Díaz Carrillo Director General Estatal de Conalep Chihuahua, Alan Vázquez Martínez Director de Capacitación, Horacio Nájera Regalado Director de Vinculación y Lizeth Medrano Fierro Directora del Centro de Desarrollo Humano, quienes presentaron los avances alcanzados en distintas áreas de la institución.

Entre los temas destacados se dieron a conocer los resultados obtenidos a través del programa Escuela para Padres, el cierre exitoso de talleres formativos y las acciones emprendidas para consolidar los servicios de atención psicológica mediante personal especializado, fortaleciendo así el bienestar integral de la comunidad estudiantil.

Asimismo, se presentaron los resultados de los cursos de reforzamiento académico y capacitación técnica, además de la oferta de cursos de verano que permitirá a las y los jóvenes continuar fortaleciendo sus conocimientos y habilidades durante el periodo vacacional.

En materia de vinculación y crecimiento institucional, se informó sobre los resultados de la estrategia de promoción de la oferta educativa, destacando el incremento en el interés de estudiantes por incorporarse a CONALEP Chihuahua, así como la difusión de la modalidad educativa dirigida a personas adultas con estudios de preparatoria terminados o inconclusos.

También se dieron a conocer las fechas relevantes para el inicio del próximo ciclo escolar y las estrategias que se implementarán para favorecer la permanencia y el éxito académico de las y los estudiantes.

Durante su mensaje de cierre, Omar Bazán Flores destacó que los resultados alcanzados son reflejo del compromiso de toda la comunidad educativa, así como del trabajo coordinado entre directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias.

“En CONALEP Chihuahua estamos convencidos de que la educación técnica y profesional es una herramienta fundamental para transformar vidas y generar mejores oportunidades para las y los jóvenes. Seguiremos impulsando programas innovadores, fortaleciendo la atención integral de nuestros estudiantes y ampliando las oportunidades de formación para responder a las necesidades actuales de la sociedad y del sector productivo”, expresó.

Finalmente, el Director General reiteró el compromiso de CONALEP Chihuahua de continuar trabajando con responsabilidad, calidad y visión de futuro para consolidarse como una de las principales instituciones de educación media superior técnica en el estado.