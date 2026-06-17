Regidores de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales aprobaron una donación de 3 mil 825 metros cuadrados a favor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con el objetivo de fortalecer los servicios comunitarios que actualmente se brindan en la colonia Cerradas del Sur.



La coordinadora de la Comisión, regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, informó que el predio forma parte de un proyecto ya establecido por la institución educativa, enfocado en la atención de personas en situación de vulnerabilidad y habitantes de ese sector de la ciudad.



Explicó que la superficie será utilizada para complementar la infraestructura existente, particularmente en el área de estacionamiento, además de impulsar nuevos espacios destinados a la atención comunitaria.



“Se busca fortalecer un proyecto que ya beneficia a la comunidad y que brinda atención a personas de bajos recursos y a quienes enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad”, explicó la regidora.



Escalante Ramírez comentó que entre los planes de la universidad se contempla la construcción de un comedor comunitario que permita ofrecer alimentos a niñas, niños y adolescentes que participan en talleres, actividades académicas y programas de apoyo escolar.



Informó que personal docente que colabora en estos espacios ha identificado que algunos estudiantes acuden a clases sin haber ingerido alimentos, situación que afecta directamente su desempeño y aprovechamiento académico.



La edil señaló que este tipo de acciones representan un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, las instituciones educativas y diversos organismos de apoyo social para ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la población que más lo necesita.



Destacó que las universidades y organizaciones de la sociedad civil se han convertido en aliados estratégicos para acercar servicios y oportunidades a sectores vulnerables, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las familias juarenses.



El dictamen aprobado por esta Comisión será turnado para su análisis y votación ante el Ayuntamiento, a fin de continuar con el proceso correspondiente para formalizar la donación del predio a favor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.



Catia Sánchez, representante de la UACJ, informó que durante el 2024 se dio servicio a 17 mil personas y durante el 2025 fueron 18 mil; se tiene consultorio médico y dental, cubículo de atención jurídica, consultorio de atención de psicología, cubículo de trabajo social, salón de usos múltiples y de clases, además de los sanitarios.



En esta reunión se contó con la presencia del regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz y el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado.