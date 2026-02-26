¡Chihuahua sigue brillando en la industria del cine!

El creador de contenido José Luis García Slobosky y el comediante Daniel Sosa reconocieron públicamente el apoyo otorgado por la gobernadora Maru Campos durante la producción de su próxima película en el estado de Chihuahua.

Ambos señalaron que las facilidades brindadas por el Gobierno Estatal han permitido avanzar sin contratiempos en el rodaje, destacando que Chihuahua ofrece condiciones ideales para el desarrollo de proyectos cinematográficos de gran escala. Afirmaron que el respaldo institucional fortalece la presencia del estado como un destino competitivo dentro de la industria fílmica nacional, resaltando su grandeza, talento y amplio potencial.

Con estas producciones, reiteraron, Chihuahua continúa posicionándose como un referente para creadores y productoras que buscan escenarios diversos, apoyo logístico y un entorno propicio para el cine.