El ministerio de Defensa sirio anunció este domingo (15.02.2026) que recibió el control de la base de Al Shaddadi, en el noreste del país, en coordinación con las fuerzas estadounidenses.

Esta base, situada en las afueras de la ciudad de Hasaka, alberga fuerzas estadounidenses desplegadas en el marco de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La instalación tiene una prisión donde las fuerzas kurdas retenían a miembros de la organización terrorista antes del avance de las fuerzas gubernamentales en la región el mes pasado.

El jueves, Estados Unidos confirmó la retirada de sus fuerzas de la base de Al Tanf, cerca de las fronteras de Siria con Jordania e Irak, que constituía un punto de apoyo estratégico para Washington.

Tras la caída del presidente Bashar al Asad a finales de 2024, Estados Unidos se ha acercado al nuevo poder de Damasco y revisado su alianza con las fuerzas kurdas, que fueron el principal socio de la coalición internacional contra EI y tuvieron un papel central en la derrota del grupo yihadista en Siria en 2019.

Reuters