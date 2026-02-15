domingo, febrero 15, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Toma Siria el control de base de EU en coordinación con Washington
Tendencia

Toma Siria el control de base de EU en coordinación con Washington

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El ministerio de Defensa sirio anunció este domingo (15.02.2026) que recibió el control de la base de Al Shaddadi, en el noreste del país, en coordinación con las fuerzas estadounidenses.

Esta base, situada en las afueras de la ciudad de Hasaka, alberga fuerzas estadounidenses desplegadas en el marco de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La instalación tiene una prisión donde las fuerzas kurdas retenían a miembros de la organización terrorista antes del avance de las fuerzas gubernamentales en la región el mes pasado.

El jueves, Estados Unidos confirmó la retirada de sus fuerzas de la base de Al Tanf, cerca de las fronteras de Siria con Jordania e Irak, que constituía un punto de apoyo estratégico para Washington.

banner

Tras la caída del presidente Bashar al Asad a finales de 2024, Estados Unidos se ha acercado al nuevo poder de Damasco y revisado su alianza con las fuerzas kurdas, que fueron el principal socio de la coalición internacional contra EI y tuvieron un papel central en la derrota del grupo yihadista en Siria en 2019.

Reuters

You Might Also Like

You may also like

Se solidariza México con Cuba en jornada masiva de acopio

Realizará la JMAS labores nocturnas para intriducir linea de conduccion en Parajes...

Cubre China un desierto con paneles solares: demostró que puede cambiar el...

Continuará en Riveras del Bravo el CAM Móvil del JuárezBus

Se dan el Si, 54 parejas en Aquiles Serdán

Atacó EU 30 objetivos de infraestructuras del Estado Islámico en Siria; bombardeos,...