Descarta alcalde presencia del CJNG en Ciudad Juárez

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, informó que hasta el momento no existen datos que indiquen la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad. No obstante, aseguró que las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno mantienen vigilancia permanente ante cualquier eventualidad.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde se refirió a la versión sobre la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. En ese contexto, exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores difundidos en redes sociales y a atender únicamente la información emitida por autoridades oficiales.

“No se tiene ningún dato de alerta y seríamos los primeros en comunicarlo a la ciudadanía. La recomendación es continuar con la vida cotidiana de manera normal”, declaró.

Pérez Cuéllar señaló que, aunque no existe un protocolo específico ante este hecho, el Municipio mantiene coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Indicó que no se minimiza la situación, pero reiteró que en Ciudad Juárez y en el estado no hay información que genere preocupación. “Estaremos atentos”, afirmó.

El edil añadió que el grupo criminal que encabezaba “El Mencho” no tiene presencia en Chihuahua, por lo que no existe alerta relacionada con estos hechos.

Finalmente, comentó que se trataba de un objetivo prioritario para el Ejército Mexicano desde hace tiempo. Destacó la colaboración entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y autoridades de Estados Unidos, lo que habría permitido el intercambio de información para lograr resultados en el combate al crimen organizado.

“El mensaje es que no hay impunidad y que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen capacidad para enfrentar al crimen en el país, con cooperación internacional, pero sin necesidad de intervención extranjera”, concluyó.