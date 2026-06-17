Con la asistencia de 12 mil personas, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, inauguró esta tarde el Parque Urbano Suroriente, un espacio recreativo y familiar que busca transformar la calidad de vida de las más de 400 mil personas que habitan en este sector de la ciudad.



Durante el evento, el alcalde destacó que este proyecto representa la recuperación de un terreno municipal que permaneció sin utilizar desde el año 2004 y que hoy se convierte en un punto de encuentro para las familias juarenses.



Se los entregamos con mucho cariño y amor porque en este sector faltaban más áreas de esparcimiento. Este espacio es para que los vecinos convivan, se ejerciten y disfruten de eventos culturales y recreativos, expresó.



El Parque Urbano Suroriente cuenta con una inversión superior a los 259 millones de pesos y ofrece una amplia variedad de espacios para la recreación y el deporte, entre ellos una concha acústica diseñada para la realización de eventos culturales, artísticos y comunitarios, además de skate park, cancha de futbol, juegos infantiles e inclusivos, área para mascotas, mesas de picnic, asadores, mobiliario urbano, áreas verdes y estacionamiento interno.



Uno de los principales atractivos del parque es el Tobogán Gigante de 14 metros de altura, considerado el resbaladero más grande de México y el único de su tipo en el país que cuenta con elevador para facilitar el acceso de los usuarios.



El Presidente Municipal informó que tan solo durante las primeras horas de operación, más de 2 mil 500 personas ya habían disfrutado de esta atracción.



Además, señaló que el proyecto contempla futuras etapas de desarrollo, entre ellas la construcción de una planta de tratamiento y un lago artificial que fortalecerán el aprovechamiento integral del espacio.



Pérez Cuéllar destacó que esta obra forma parte de una estrategia de transformación del suroriente de la ciudad, donde también se han realizado proyectos como el Distribuidor Vial Talamás Camandari, la rehabilitación y ampliación de vialidades, la construcción del Estadio 8 de Diciembre, nuevos centros de cuidado infantil, mejoras en escuelas, parques y acciones permanentes de limpieza e iluminación.



“Lo más importante es que esta obra ya está totalmente pagada. No hay un solo peso de deuda aquí y eso nos da mucha satisfacción porque estamos entregando infraestructura que ya fue cubierta con recursos municipales”, comentó.



Como parte de la celebración inaugural, las familias asistentes disfrutaron la participación de los payasos Los Chicharrines y la agrupación Sonora Skándalo.



El alcalde agradeció especialmente a Los Chicharrines por poner en alto el nombre de Ciudad Juárez y reconoció el entusiasmo de las familias que acudieron a conocer este nuevo espacio público.



Al evento inaugural acompañaron al alcalde la Presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez; sus hijos Sebastián y Regina; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; la magistrada Angélica Mendoza; el diputado Alejandro Pérez Cuéllar; la síndica municipal, Ana Carmen Estrada García, así como funcionarios municipales e invitados especiales.



El Parque Urbano Suroriente se ubica en el cruce de las avenidas Miguel de la Madrid y Ramón Rayón y permanecerá abierto de manera gratuita para toda la ciudadanía.