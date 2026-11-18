La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), trabaja en la reparación de una fuga de agua potable de gran magnitud, registrada en una tubería de conducción ubicada en la calle Privada Juan Balderas, de la colonia Chihuahua, que conecta los tanques Chihuahua y Echeverría.

El ingeniero Daniel Alvarado, jefe del departamento de Agua Potable de la JMAS, informó que, la fuga fue reportada el día de hoy y se trata de una tubería de acero de 10 pulgadas de diámetro, cuya reparación requiere trabajos especiales debido a las condiciones del terreno y a la profundidad del barranco donde se encuentra.

“Es una tubería de acero de alta presión, son 15 metros de 10 pulgadas, y tenemos que realizar conexiones especiales mediante trabajos de soldadura para unirla con los codos existentes. Por las condiciones del terreno, estos trabajos nos van a llevar tiempo, esperamos concluir la reparación para el viernes y restablecer el suministro con normalidad”, explicó.

Debido a esta situación, las colonias Francisco I. Madero, Nuevo México, Luis Echeverría y zonas aledañas podrían presentar baja presión o falta de agua hasta el viernes, ya que, el tanque Echeverría recibirá un menor volumen de suministro mientras se realizan las maniobras de reparación.

Para reducir las afectaciones, la JMAS realizará maniobras de rebombeo desde otro tanque y, a partir de mañana, dispondrá de pipas para abastecer a las zonas donde se reporte falta de agua.

El ingeniero Alvarado, pidió comprensión a los habitantes del sector y señaló que, quienes requieran apoyo pueden comunicarse al 073 para solicitar atención.

Como parte de los trabajos, personal del departamento de Agua Potable realizó excavaciones para localizar la tubería de acero, retiró el material que colapsó en el área y colocó dos dompes de material, de 14 metros cúbicos cada uno, para atender la zona del barranco afectada por el deslave ocasionado por la fuga.

Este miércoles se tiene previsto iniciar con la instalación del nuevo tramo de tubería.

Una vez concluida la reparación, se realizarán los trabajos de relleno y rehabilitación del área intervenida para dejar en condiciones adecuadas el terreno.

La JMAS mantendrá los trabajos hasta concluir la reparación en la infraestructura hidráulica.